Омбудсмен повідомив, що у четвер, 2 жовтня, додому повернулися 205 українських полонених – 185 військовослужбовців та 20 цивільних громадян, майже всі вони перебували у неволі з 2022 року, інформує видання «НБН».

За його словами, серед звільнених захисників є представники Сухопутних військ ЗСУ, ВМС, ДШВ, НГУ, ТрО та ДПСУ. Багато з них – бійці, які захищали Маріуполь.

Уповноважений ВРУ з прав людини розповів, що найстаршому захиснику, який сьогодні повернувся на батьківщину, – 59 років, а наймолодшому – 26 років. Двоє військовослужбовців 3 жовтня вдома відсвяткують свій день народження.

Лубінець повідомив, що цивільних українців загарбники незаконно затримали у першімісяці повномасштабної війни, багато кого окупанти забирали просто з дому. Найстаршому звільненому громадянину – 60 років, наймолодшому – 25 років.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що росіяни приховують хворих та скалічених українських полонених від представників Червоного Хреста.