Представник Сил оборони Півдня України у коментарі агентству «Укрінформ» повідомив, що під ранок у четвер, 2 жовтня, загарбники намагалися відкрити новий напрямок для ведення штурмових дій біля села Степове на Запоріжжі, пише видання «НБН».

Військовий розповів, що, за даними розвідки, росіяни в районі села Жереб’янки зосередили певні сили та засоби. Окупанти мають намір штурмувати позиції Сил оборони у напрямку села Лук’янівське.

За його словами, сьогодні зранку загарбники здійснили дві атаки на Степове. Під час одного зі штурмів росіяни намагалися увірватися у населений пункт на мотоциклах і закріпитися за позиціях захисників.

Волошин зазначив, що спроби ворога провалилися – українські воїни відбили атаку, знищивши штурмовиків ЗС РФ та їхню техніку.

Як повідомлялося, у Силах оборони України оцінили шанси «другої армії світу» на захоплення Костянтинівки Донецької області.