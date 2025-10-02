Речник ВМС ЗСУ пояснив, чому Сили оборони України досі не знищили Кримський міст. За його словами, важко зруйнувати цю незаконно побудовану росіянами конструкцію, оскільки окупанти дуже ретельно охороняють її всіма наявними засобами.

Плетенчук зазначив, що загарбники виставили баржові та бонові загородження, якими максимально перекрили Кримський канал, пише видання «НБН» із посиланням на агентство «УНІАН».

Представник Військово-морських сил нагадав про підрив Кримського мосту цьогоріч у червні – Служба безпеки України таємно встановила під водою понад тонну вибухівки, пошкодивши одну з опор інженерної споруди. СБУ продемонструвала вищий рівень майстерності, відшукавши якусь шпарину на тлі ретельних заходів безпеки ворога.

За його словами, наразі з суходолу на Кримський міст без перевірки заїхати неможливо. Окрім цього постійно працює берегова охорона ФСБ РФ, окупанти відстежують підводну обстановку та прикривають конструкцію з повітря дронами Mohajer-6, «Оріон», «Форпост», гелікоптерами всіх моделей, різними літаками, зокрема винищувачем 5-го покоління Су-57.

