У Міністерстві соціальної політики України попереджають, що чисельність населення країни у найближчі десятиліття може скоротитися до 25,2 мільйона осіб, передає UAportal. Такі дані містяться в прогнозах Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, повідомляє НБН.

Згідно з оцінками Державної служби статистики, на початку 2025 року населення України, включно з тимчасово окупованими територіями, становило близько 31 мільйона осіб. Для порівняння, під час останнього перепису у 2001 році в Україні проживало 48,5 мільйона людей. Таким чином, країна вже втратила понад 17 мільйонів громадян.

Експерти пояснюють демографічну кризу повномасштабною війною, вимушеною міграцією українців за кордон, окупацією частини територій та високим рівнем невизначеності, що впливає на народжуваність. До цього додається негативна тенденція скорочення середньої тривалості життя.

Згідно з проєктом Стратегії демографічного розвитку до 2040 року, показники різко знизилися за останні роки. Якщо у 2020 році чоловіки жили в середньому 66,4 року, то у 2023-му цей показник впав до 57,3 року. У жінок за той самий період тривалість життя скоротилася з 76,2 до 70,9 року.

