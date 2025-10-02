Кухарчук в інтерв’ю YouTube-каналу «Межа» розповів, що після закінчення війни питання безпеки буде одним найважливішим для України, адже РФ не зникне та постійно буде становити загрозу для нашої держави.

За його словами, ще один виклик, який може виникнути після завершення бойових дій, – проблема єдності населення, пише видання «НБН».

Заступник командира 3-го АК ЗСУ пояснив, що військовослужбовці запитуватимуть у цивільних, чому вони не воювали, а цивільні будуть питати захисників, чому вони раптом ставлять питання цивільним. Він зазначив, що у нашій країні буде велика кількість носіїв різних думок.

Водночас заступник командира Третього армійського корпусу додав, що ворог використовуватиме все це, щоб суперечності всередині українського суспільства лише набирали обертів.

