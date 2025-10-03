Гетьман в ефірі телеканалу «Київ24» коментуючи ситуацію на фронті, повідомив, що наразі стратегічно Сили оборони стабілізували лінію фронту, російські загарбники не мають швидкого просування ніде, інформує видання «НБН».

За його словами, найбільш небезпечним був Покровський напрямок, також складна ситуація в районі Костянтинівки на Донеччині, хоча поблизу Добропілля захисники завдають ворогу контрударів.

Водночас експерт зізнався, що має погані відчуття стосовно Куп’янська на Харківщині, на його думку, Силам оборони може бути важко у цьому місті. Гетьман зазначив, що у населеному пункті вже йдуть бойові дії.

Ветеран російсько-української війни вважає, що у Куп’янську Сили оборони очікує певна небезпека і навіть можливо, що їм доведеться вийти звідти. Однак такий розвиток подій не означає, що «відкриються ворота» для просування ЗС РФ, адже на захід від Куп’янська є позиції ЗСУ та фортифікації.

Нагадаємо, 1 жовтня глава держави Володимир Зеленський присвоїв Куп’янську та ще 15 містам почесне звання «Місто-герой України».