Видання «РБК-Україна», посилаючись на джерела, повідомило, що у п’ятницю, 3 жовтня, Центр спеціальних операцій «А» Служби безпеки України далекобійними дронами вдарив по заводу «Орськнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області країни-агресорки.

Безпілотники здолали 1400 кілометрів від українського кордону до цілі на території Російської Федерації, інформує видання «НБН».

На цьому провідному підприємстві держави-терористки працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність становить 6,6 мільйона тонн «чорного золота» на рік.

За словами співрозмовника ЗМІ, «Орськнафтооргсинтез» випускає близько 30 видів різної продукції: дизельне паливо, автобензини, мазут, бітум, масла й авіакеросин.

Після ураження безпілотниками на території заводу почалася пожежа. На НПЗ оголосили евакуацію, місцева влада закликала не панікувати. Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев повідомляв про «спробу атаки» БПЛА одного з промислових об’єктів.

Нагадаємо, 24 вересня воїни ГУР МОУ завдали удару по логістичних об’єктах РФ на чорноморському узбережжі у портах Туапсе та Новоросійська Краснодарського краю.