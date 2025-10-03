Волошин в ефірі національного телемарафону розповів, що російські загарбники у південних регіонах України посилили розвідку дронами. Наразі окупанти використовують для цього на 10-15% більше безпілотників, аніж у серпні, інформує видання «НБН».

За його словами, щодня на півдні фіксуються 200-250 розвідувальних БПЛА, частину з яких Сили оборони намагаються збити або посадити. Останніми днями було погіршення погоди, тому ворог запускав менше таких безпілотників, в інший час росіяни нарощують цей компонент.

Також у коментарі агентству «Укрінформ» речник Сил оборони Півдня України розповів про загострення ситуацію на фронті на південному напрямку. Минулого місяця порівняно з серпнем у зоні відповідальності угрупування військ «Південь» кількість боєзіткнень зросла на третину: в останній місяць літа ЗС РФ провели 161 бій, а наступного місяця вже 205.

Раніше Волошин повідомив, що «друга армія світу» намагалася у Запорізькій області відкрити новий напрямок для штурмів.