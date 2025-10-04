Держава одноразово виплатить 200 тисяч гривень лікарям, які цього року завершили підготовку в інтернатурі та працюватимуть у сільській місцевості й на прифронтових територіях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Йдеться про випускників 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ і МОН. За задумом уряду, ця ініціатива має підтримати молодих лікарів, які погодяться працювати у громадах, де найбільше відчувається потреба у медичній допомозі, пише НБН.

Умови отримання виплати

Щоб отримати виплату, лікар має:

працевлаштуватися щонайменше на три роки у сільській місцевості або на прифронтових територіях;

до 10 жовтня подати до закладу вищої освіти, де проходив інтернатуру, необхідний пакет документів.

Покрокова інструкція для випускників інтернатури

Крок 1. Знайти посаду на Єдиному порталі вакансій медпрацівників у державному чи комунальному медзакладі у сільській місцевості або зоні активних бойових дій.

Крок 2. Зв’язатися з медзакладом і пересвідчитися, що він відповідає вимогам:

укомплектований лікарями менш ніж на 75 %;

готовий укласти договір на мінімум 3 роки;

вакансія є актуальною на Єдиному порталі на момент працевлаштування.

Крок 3. Укласти договір із медзакладом щонайменше на три роки.

Крок 4. Подати документи до закладу вищої освіти, де проходилася інтернатура. До 10 жовтня потрібно надати:

заяву на ім’я ректора (у довільній формі);

лист-підтвердження від медзакладу про відповідність вимогам;

копії диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (за потреби);

копію трудової книжки або витяг із Реєстру застрахованих осіб;

копію договору про працевлаштування.

Документи можна подати особисто або надіслати на офіційну електронну пошту закладу освіти.

