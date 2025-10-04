У ніч на 4 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram, пише НБН.

У Дніпрі агресор застосував дрони, що спричинило пошкодження інфраструктури. Павлоград зазнав ракетного удару, проте постраждалих серед населення там немає.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину. Фото — t.me/dnipropetrovskaODA.

У Покровській громаді Синельниківського району поранення отримала 51-річна жінка, також згоріли три приватні будинки, один з них зруйновано, пошкоджена господарська споруда. У Межівській громаді після влучання дрона загорівся гараж.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину. Фото — t.me/dnipropetrovskaODA.

Крім того, артилерійські обстріли були зафіксовані по Покровській громаді Нікопольського району. У цьому випадку обійшлося без жертв. Місцеві служби наразі ліквідовують наслідки атак.

Нагадаємо, раніше СБУ далекобійними дронами уразила НПЗ в Орську за 1400 кілометрів від кордону України.