Тиждень із 6 по 12 жовтня 2025 року пройде під впливом енергії зростаючого Місяця і гармонійного аспекту між Сонцем і Сатурном. Це період, коли варто діяти з холодною головою: емоції відступають, і на перший план виходять розсудливість, послідовність та відповідальність. Планети підтримають усіх, хто готовий упорядкувати справи, завершити старі зобов’язання й навести лад у фінансах або особистому житті, пише НБН.

Овен

Тиждень принесе конструктивні зміни у роботі. Можливі ділові зустрічі, які вплинуть на подальший розвиток кар’єри. Важливо не поспішати — деякі процеси потребують часу. У фінансах — стабільність, якщо не витрачати імпульсивно. У стосунках з’явиться більше відкритості, можливі щирі розмови з партнером. У вихідні варто побути на природі, щоб відновити сили.

Телець

Це спокійний і продуктивний період. Ви зможете закріпити результати попередніх зусиль і знайти практичне рішення у питаннях, які давно турбували. На роботі не виключене схвалення від керівництва або нове завдання з потенціалом для зростання. У стосунках пануватиме гармонія. Для доброго самопочуття корисно приділяти увагу харчуванню та сну.

Близнюки

Вас чекає активний тиждень, насичений зустрічами та новинами. Можливі контакти, які принесуть користь у майбутньому. Середина тижня — слушний час для домовленостей і роботи з документами. У коханні можливі зміни настрою, тому не поспішайте з висновками. Для здоров’я — більше прогулянок на свіжому повітрі та відпочинку від гаджетів.

Рак

Початок тижня сприятиме внутрішній рівновазі. Ви відчуєте потребу впорядкувати домашні справи або зосередитися на сім’ї. На роботі варто бути уважними до деталей — можлива плутанина в документах. У коханні очікується спокійний, але щирий період. Вихідні пройдуть краще, якщо дозволите собі повний відпочинок.

Лев

На цьому тижні зірки підтримують вас у ділових починаннях. Можна сміливо братися за нові завдання — ви матимете достатньо енергії для результатів. Проте варто уникати конфліктів через дрібниці. У стосунках — час взаємної підтримки. Для здоров’я корисно повернутися до фізичної активності або спорту.

Діва

Тиждень відкриє можливості для розв’язання практичних питань. Ви зможете навести лад у фінансах і побуті. На роботі варто зосередитися на деталях — саме вони принесуть успіх. У стосунках — гармонійний період, коли слова мають особливе значення. У вихідні не перевантажуйте себе справами — знайдіть час для відновлення.

Терези

Це ваш час проявити впевненість. Початок тижня підійде для планування або узгодження важливих справ. Зірки радять уникати поспіху — усе складеться природно, якщо не форсувати події. У стосунках — можливість зближення, якщо ви готові до щирості. Для здоров’я — корисні прогулянки та спокійна атмосфера.

Скорпіон

Тиждень підходить для внутрішнього оновлення. Ви зможете позбутися зайвого — як у справах, так і в думках. На роботі важливо не звалювати все на себе, делегування стане ключем до ефективності. У коханні — час емоційного балансу. Вихідні підійдуть для усамітнення або відпочинку біля води.

Стрілець

Вам варто зосередитися на справах, пов’язаних із навчанням або розширенням знань. Початок тижня принесе цікаві знайомства. Середина — вдалий час для спільних проєктів. У стосунках — спокійний розвиток подій без різких змін. Для доброго самопочуття — більше руху й контактів з природою.

Козоріг

Тиждень буде стабільним і результативним. Ви зможете досягти прогресу в роботі, особливо якщо діяти поступово. У фінансах можливе невелике зростання доходу. У стосунках — довіра і взаємна підтримка. У вихідні зірки радять відволіктися від роботи та побути серед близьких.

Водолій

Це час практичних рішень. Ви побачите, як ідеї набувають реальних форм. У середу або четвер можуть надійти новини, що змінять ваші плани. У стосунках — більше спокою, менше драм. Для здоров’я — важливий повноцінний сон і режим харчування.

Риби

Ви відчуєте ясність у питаннях, які раніше здавалися заплутаними. Це гарний період для завершення старих справ. На роботі проявіть ініціативу — вас помітять. У стосунках — гармонія, якщо не замикатиметеся в собі. Вихідні варто провести у колі людей, поруч із якими вам комфортно.

