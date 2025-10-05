Увечері 4 жовтня Запоріжжя сколихнула серія потужних вибухів — російська армія вдарила по місту та області дронами-камікадзе, керованими авіабомбами та швидкісними ракетами. Атака спричинила масштабні руйнування житла й інфраструктури, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише НБН.

Зранку стало відомо, що внаслідок нічного удару загинула одна людина, ще десять отримали поранення. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі. У багатьох районах міста вибиті вікна, понівечені подвір’я. Через пошкодження мереж у Запоріжжі та Запорізькому районі без світла залишилися понад 73 тисячі абонентів, водопостачання також працює з перебоями.

Крім того, без газу залишилося близько 290 абонентів. Через обстріл пошкоджено газогони, а постачання припинено в будинку, який зазнав найбільших руйнувань. Енергетики та аварійні служби вже працюють на місці, відновлення комунікацій планують завершити до кінця доби.

Під час атаки фіксували активність російської тактичної авіації, дрони типу «Шахед» та керовані авіаційні бомби КАБ. Частина цілей летіла через Вільнянськ та Оріхів, де також пролунали вибухи.

Нагадуємо, раніше у ніч на 4 жовтня Росія здійснила масовану атаку на чотири райони Дніпропетровщини.