Уряд України ухвалив рішення про додаткову фінансову підтримку педагогів, які працюють у прифронтових регіонах. Відтепер 25 тисяч учителів із 84 громад дев’яти областей — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської — щомісяця отримуватимуть доплату в розмірі 4000 гривень після сплати податків, пише НБН.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свіріденко, виплати нараховуватимуться вже з жовтня, але з урахуванням періоду з 1 вересня 2025 року. Таким чином, учителі отримають компенсацію за попередній місяць роботи.

Рішення спрямоване на підтримку педагогічних працівників, які продовжують навчальний процес у складних і небезпечних умовах, забезпечуючи стабільність освіти навіть у зонах підвищеного ризику.

Крім того, уряд планує передбачити в держбюджеті на 2026 рік подальше підвищення зарплат педагогів на 50%. Це стане наступним кроком у реалізації державної стратегії підтримки освітян у період воєнного стану.

Про рішення уряду повідомили під час зустрічі з учасниками національної Премії Global Teacher Prize Ukraine, де також обговорили головні виклики освіти у воєнний час — безпеку навчання, психологічну підтримку дітей та збереження мотивації вчителів.

