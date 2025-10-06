У понеділок, 6 жовтня, за новим церковним календарем день ангела у Макара, Івана та Хоми. Хлопчику, народженому сьогодні, можна обрати одне з цих імен.

«НБН» розкриває таємницю імені Макар, яке в першому півріччі 2025 року увійшло до переліку найчастіше обираних імен для новонароджених хлопчиків в Україні.

Ім’я Макар походить з грецької мови від слова «Макаріос», що означає «блаженний» або «щасливий». Його сміливо можна назвати справжнім чоловіком – спокійний, впевнений у собі та власних силах, мудрий, щедрий, спокійно реагує на недоліки оточуючих.

Власник цього імені завжди має шанс отримати бажане, але ніколи задля досягнення цілей не піде по головах, не вдасться до низьких вчинків і не зруйнує долі інших людей. Ретельно обирає майбутню професію. У роботі дуже старанний.

У стосунках із протилежною статтю Макар вміє відрізняти щирі почуття від легкого захоплення. Прагне насамперед стати другом для своєї обраниці. Він пізно одружується, але не тому, що мріє нагулятися, а через надто відповідальний підхід до вибору нареченої.

Згідно з народними віруваннями, 6 жовтня заборонено: скаржитися на долю, сваритися, заздрити, лихословити, відмовляти у допомозі нужденним, лікуватися, лаятися, розпочинати нові справи, переїдати, бенкетувати надмірно, важко працювати.

Також цього дня не можна щити чи різати тканину – інакше можна «порізати долю» або «заплутати життєві шляхи».

Нагадаємо, ми розповідали цікаве про ім’я Антон.