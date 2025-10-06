Авіаексперт в ефірі «Київ24» заявив, що Україна може занурити російську столицю в темряву. За його словами, не непросто, але цілком реально, інформує видання «НБН».

Криволап пояснив, що Силам оборони потрібно буде здійснити одну-дві комбіновані атаки різних типів. Фахівець нагадав, що начальник Генерального штабу ЗСУ говорив про те, що у нас є такі спроможності, однак не вистачає кількості ракет – їх потрібно накопичувати.

Експерт також процитував главу держави Володимира Зеленського, який попередив, що якщо в Києві буде блекаут, тоді отримає й столиця Російської Федерації. Наразі країни обмінюються ударами та демонструють одна одній, хто на що здатний.

За його словами, однак Україна та РФ не можуть йти в співвідношенні 1:1, адже ми будемо програвати за такого сценарію, нашій країні потрібне співвідношення 1:5.

Авіаексперт зазначив, що Силам оборони достатньо уразити 7 електропідстанцій РФ, щоб повністю «паралізувати» країну-агресорку, а якщо 15 – в Росії буде блекаут. Що стосується Москви, столиця держави-терористки та регіон насичені ППО, тому ураження на цій території становить не більше 20%.

