Начальник Миколаївської ОВА в інтерв’ю виданню «Главком» розповів, що будь-який воєнний конфлікт зрештою завершується документом – або угодою, або актом капітуляції. За його словами, війна РФ проти України закінчиться дипломатичним шляхом.

Водночас чиновник переконаний, що бойові дії можна завершити і без підписання «якось папірця» – достатньо просто припинити стрілянину, інформує видання «НБН».

Кім також поділився власним прогнозом закінчення війни в Україні. Глава Миколаївської обласної військової адміністрації вважає, що це може відбутися упродовж 2-х місяців або протягом року.

Нагадаємо, екскерівник МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що є два варіанти завершення бойових дій. Перший сценарій – Україна приймає нинішні кордони із втратою ТОТ та зосереджується на розбудові потужної держави. Другий – Україна здійснює тривалу підготовку для повернення контролю над окупованими регіонами дипломатичним та військовим шляхами.

Окрім цього дипломат розповів, через яку помилку українці втратили шанс вийти на кордони 1991 року.