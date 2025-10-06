Начальник Миколаївської ОВА в інтерв’ю виданню «Главком» розповів, що будь-який воєнний конфлікт зрештою завершується документом – або угодою, або актом капітуляції. За його словами, війна РФ проти України закінчиться дипломатичним шляхом.
Водночас чиновник переконаний, що бойові дії можна завершити і без підписання «якось папірця» – достатньо просто припинити стрілянину, інформує видання «НБН».
Кім також поділився власним прогнозом закінчення війни в Україні. Глава Миколаївської обласної військової адміністрації вважає, що це може відбутися упродовж 2-х місяців або протягом року.
Нагадаємо, екскерівник МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що є два варіанти завершення бойових дій. Перший сценарій – Україна приймає нинішні кордони із втратою ТОТ та зосереджується на розбудові потужної держави. Другий – Україна здійснює тривалу підготовку для повернення контролю над окупованими регіонами дипломатичним та військовим шляхами.
Окрім цього дипломат розповів, через яку помилку українці втратили шанс вийти на кордони 1991 року.
Добавить комментарий