Військовослужбовець, радіоінженер, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов, який служить у підрозділі ДК 8 у складі Держприкордонслужби України, напередодні повідомив, що його підрозділ розформовують, інформує «НБН».

Військовий зазначив, що причину такого рішення йому не пояснили, водночас він поклав відповідальність на главу ОПУ Андрія Єрмака. Касьянов вважає, що поштовхом до цього стали його слова в інтерв’ю про проблеми та монополізацію ринку компанією Fire Point.

Представник Держприкордонслужби у коментарі виданню «РБК-Україна» заявив, що жодного разу не було підтвердження про ураження визначених військових та ВПК об’єктів окупантів цим підрозділом. Відсутність результативності під час виконання завдань – причина розформування.

Він зазначив, що слова Касьянова про високу результативність підрозділу не можуть підтвердити ані в ДПСУ, ані в інших органах військового управління.

Представник ДПСУ додав, що особовим складом підрозділу посилять інші підрозділи БпАК.

