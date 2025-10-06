В аналітичному матеріалі ISW зазначається, що наразі Сили оборони України можуть завдавати ударів по більшій частині території Російської Федерації за допомогою далекобійних дронів, інформує видання «НБН».

Однак корисні навантаження таких БПЛА обмежені та непридатні для знищення спеціалізованих об’єктів. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що розв’язати цю проблему захисникам допомогли б американські далекобійні ракети Tomahawk.

Аналітики з’ясували, що у зоні досяжності цієї зброї з дальністю ураження 2500 кілометрів, знаходяться щонайменше 1945 військових об’єктів РФ, а з дальністю 1600 кілометрів – щонайменше 1655 об’єктів агресора.

Завдяки застосуванню ракет Tomahawk Сили оборони змогли б суттєво пошкодити або знищити ключові об’єкти «другої армії світу» на території країни-агресорки, наприклад, завод із виробництва безпілотників у місті Єлабуга в Татарстані або авіабазу «Енгельс-2» у Саратовській області, звідки злітають носії крилатих ракет для атак на Україну.

Як повідомляли ЗМІ, минулого тижня далекобійні дрони Служби безпеки України уразили НПЗ у російському місті Орськ. Завод розташований за 1400 кілометрів від кордону нашої країни.