У вівторок, 7 жовтня, за новим стилем привітання з днем ангела приймають Пелагея, Дем’ян, Сергій, Йосип, Микола, Леонтій і Марк. «НБН» розповідає про характер власниці рідкісного імені Пелагея.

Ім’я Пелагея походить від давньогрецького слова Pelagía та означає «морська» або «морське узбережжя». Це скромна, відповідальна, працьовита жінка, яка має гарне почуття гумору. Вміє постояти за себе.

Власниці цього імені властива деяка меркантильність, тому часто вона обирає професію не за покликанням, а за розміром зарплати. Їй не підійде фізична праця та копітка робота.

Пелагея дуже ретельно обирає майбутнього чоловіка. Якщо мужчина не відповідає її вимогам – вона без жалю розірве з ним стосунки. Через надмірну вибірковість жінка виходить заміж пізно або може взагалі не створити сім’ю.

До шлюбу власниця цього імені підходить відповідально, створюючи ідеальну родину, картинку якої намалювала собі ще до заміжжя. Через це Пелагея може тероризувати близьких вимогами та вказівками. Більшу частину свого життя приділятиме дітям, буде чудовою матір’ю.

Цього дня, згідно з народними віруваннями, не можна: працювати на землі, починати важливі справи чи проєкти, відмовляти у допомозі нужденним, скаржитися на життя, виходити з дому в старих речах, сваритися, лихословити, займатися випічкою.

