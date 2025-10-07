Представник бригади «Кара-Даг» в ефірі «Суспільного» розповів, що окупанти на Куп’янському напрямку відмовилися від масштабного форсування річки Оскіл ще цьогоріч восени. Однак загарбники не припинили спроб переправитися через водний потік, інформує видання «НБН».

За його словами, по одному-три диверсанти для пересування через природну перешкоду створюють імпровізовані переправи за допомогою мотузок, канатів та надувних човнів. Сили оборони України відстежують активність ворога та зривають його спроби перебратися через Оскіл.

Міловідов зазначив, що в районі Куп’янська на Харківщині тривають активні бойові дії, ЗС РФ намагаються прорвати українську оборону, щоб створити плацдарм на лівобережжі Осколу для розгортання наступальних дій. Однак захисники не дають росіянам втілити їхній план у життя.

Як повідомлялося, експерт Олексій Гетьман вважає, що Силам оборони, можливо, доведеться вийти із Куп’янська.