В «Атеш», посилаючись на слова свого агента у 205-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ, повідомили, що на Херсонщині днями командир роти цього підрозділу зібрав банківські картки у всього особового складу, інформує видання «НБН».

Оскільки солдатів невдовзі відправлять на Донеччину, керівництво вирішило запобігти масовим випадкам СЗЧ, позбавляючи бійців можливості використовувати власні кошти.

Ротний заборонив особовому складу розповідати про його незаконні дії, пообіцявши повернути картки щойно підрозділ переїде на нове місце. Окрім цього, командир роти пообіцяв «обнулити» того, хто поскаржиться на нього.

Партизани закликали військових РФ не терпіти свавілля свого командування, яке бачить у солдатах лише витратний матеріал та незаконними методами утримує їх на фронті, та зв’язатися з «Атеш», який допоможе протистояти такому тиску.

Раніше військовий рух повідомив, що у 108-му десантно-штурмовому полку РФ на Запоріжжі зростає кількість самогубств та випадків втечі з позицій.