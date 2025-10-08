Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон, який дозволяє власникам зруйнованого внаслідок війни майна безоплатно отримати земельні ділянки, на яких розташовувалися їхні об’єкти. За відповідне рішення проголосували 230 народних депутатів, повідомляє сайт парламенту України, пише НБН.

Нові правила діятимуть під час воєнного стану та протягом п’яти років після його завершення. Закон спрямований на захист громадян, які втратили нерухомість унаслідок російської агресії. Згідно з документом, якщо право власності на майно було припинено в Державному реєстрі речових прав через його знищення, колишні власники або їхні спадкоємці можуть безоплатно отримати відповідну земельну ділянку без проведення земельних торгів.

Передача землі у власність або користування відбуватиметься без обов’язкової розробки містобудівної документації, за умови, що цільове призначення ділянки залишиться таким самим, як до руйнування. Закон також передбачає механізми запобігання зловживанням, зокрема використання даних державних реєстрів і чітке обмеження кола осіб, які мають право на безкоштовне отримання землі.

Крім того, документ визначає, що Міністерство охорони довкілля отримає повноваження щодо затвердження методики розрахунку збитків, завданих земельним ресурсам унаслідок забруднення або засмічення. Також дипломатичні представництва можуть бути звільнені від сплати орендної плати за землю, якщо це передбачено міжнародними договорами, схваленими Верховною Радою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній директор ЦРУ назвав кроки, що можуть «вбити» військову економіку РФ.