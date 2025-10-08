У понеділок, 8 жовтня, через повторну негоду без електропостачання залишилася частина населених пунктів Одеської області. Сильний вітер і дощі пошкодили лінії електропередачі, через що тисячі домогосподарств опинилися без світла, пише НБН.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, станом на 12:00 без електропостачання залишаються 6,6 тисячі споживачів у 11 селах і містечках. Він зазначив, що ремонтні бригади працюють безперервно, аби відновити подачу електроенергії у найкоротші терміни.

За останню добу енергетикам вдалося повернути світло 36,4 тисячі родин у 82 населених пунктах. Проте через повторні пориви вітру та опади відновлені лінії знову зазнали пошкоджень.

У компанії ДТЕК повідомили, що залучили всі аварійні бригади для ліквідації наслідків негоди. «Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Для цього компанія залучила всі необхідні бригади», – йдеться в офіційному повідомленні.

Синоптики попереджають, що 8 жовтня в регіоні очікуються нові дощі та штормові пориви вітру. Енергетики закликають громадян не наближатися до обірваних проводів і ліній електропередач, оскільки це може становити небезпеку для життя.

