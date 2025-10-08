Як повідомляє видання ТСН, Кабінет Міністрів ухвалив нову постанову, згідно з якою українців віком від 25 до 60 років автоматично ставитимуть на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Згідно з документом, центри отримають доступ до державних реєстрів, щоб оновлювати бази даних військовозобов’язаних і спростити процедуру обліку, пише НБН.

За новими правилами, ТЦК матимуть доступ до демографічного реєстру, де містяться паспортні дані, фото, місце реєстрації та інформація про сімейний стан. Якщо у додатку Rezerv+ не вказано інше місце проживання, особу автоматично вноситимуть до списків за адресою реєстрації. Також центри зможуть отримувати дані з навчальних закладів про осіб із медичними чи технічними спеціальностями, суміжними з військово-обліковими.

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, що університети та роботодавці за запитами ТЦК мають підтверджувати інформацію про освіту або фах своїх працівників. Вона навела приклад, коли фармацевта, який працював продавцем, внесли до списків після перевірки записів у трудовій книжці.

Крім того, як зазначив адвокат Роман Сімутін, ТЦК можуть мати обмежений доступ до медичної документації для визначення придатності до служби. До переліку відомостей також входять основні персональні дані, частина з яких може надходити з банківських джерел — без доступу до рахунків. Постановка на облік здійснюється за місцем реєстрації або фактичного проживання громадянина.

