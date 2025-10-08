Пресофіцер бригади «Червона Калина» в ефірі «Суспільне.Новини» повідомив, що на Покровському напрямку протягом доби зафіксована найбільша кількість штурмів, а саме 46 із загальних 200, інформує видання «НБН».

За його словами, у зоні відповідальності 14-ї БрОП НГУ змінилася погода, через туман та сильний вітер дрони стало дуже важко втримати у повітрі. Росіянам штурми коштують багатьох розбитих безпілотників, однак їх це не зупиняє.

Бакулін пояснив, що якість піхоти ЗС РФ зараз на найнижчому рівні, тому без БПЛА ворог нічого зробити не може. Безпілотники для загарбників – це і підтримка, і наглядачі. Зокрема, за допомогою дронів окупанти женуть своїх піхотинців в атаки.

Військовослужбовець пояснив, що часто «трьохсотих» змушують йти далі, ігноруючи їхні заклики про допомогу. Росіяни навмисне кидають для таких бійців посилки з безпілотників далеко, щоб подивитися, чи дійдуть вони до них, оскільки не довіряють їхнім словам про поранення.

