Президент під час спілкування з представниками ЗМІ розповів, що ворог на Новопавлівському (Олександрівському) напрямку зосередив чотири своїх армії, там тривають напружені бойові дії.

За його словами, Сили оборони України повністю очистили від загарбників чотири села, за ще чотири точиться боротьба, інформує видання «НБН».

Зеленський уточнив, що найінтенсивніші напрямки на фронті – Покровський і Добропільський. Контрнаступ захисників в районі Добропілля зірвав плани росіян щодо окупації Донбасу, окрім цього, він має великий вплив на захист Покровська.

Глава держави повідомив, що ситуація на Запоріжжі залишається незмінною, в районі Куп’янська на Харківщині Сили спеціальних операцій, ЦСО «А» СБУ та штурмовики роблять контрдиверсійні кроки. На Лиманському напрямку захисники працюють над відновленням втрачених положень та стримують окупантів.

Також під час зустрічі з журналістами український лідер пояснив, чому «друга армія світу» терміново намагається захопити Покровськ.