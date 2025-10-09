Представник 28-ї ОМБр в ефірі «Армія TV» розповів, що на Торецькому напрямку загарбники змінили тактику – замість штурмів росіяни надають перевагу поодинокому «просочуванню», пише видання «НБН».

За його словами, наразі головне завдання загарбників – не штурмувати чи захоплювати позиції захисників, а вклинитися у бойові порядки Сил оборони та просунутися якнайдалі. Для цього ворог переодягається у цивільний одяг, по один-два бійці заходить у Костянтинівку та намагається засісти у якомусь підвалі.

Військовий повідомив, що ЗС РФ також завели на цей напрямок артилерійський полк, який зараз відпрацьовує по логістиці Сил оборони. Це ускладнює переміщення та евакуацію захисників. Алхімов зазначив, що проїзд Костянтинівкою та околицями міста – це «реально лотерея». Окрім артилерії цей підрозділ росіян також майже цілодобово застосовує дрони на оптоволокні, намагаючись уразити машини.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ прокоментував ситуацію на фронті.