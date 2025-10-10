Начштабу «Азова» в інтерв’ю The War Zone розповів, що росіяни останнім часом не так часто використовують на фронті бронетехніку, однак іноді для прориву української оборони вони можуть застосовувати бойові машини, пише видання «НБН».

За його словами, окупанти діють тактикою «танкового кулака»: ворог відправляє кілька мотоциклів для розмінування дороги, а далі наступає на танку, оснащеному засобами РЕБ і спеціальним протимінним обладнанням, після чого починає рухатися бронетехніка для піхоти.

Військовослужбовець зазначив, що якщо цей «кулак» прориває оборону захисників, загарбники починають йти в атаку на швидкісному транспорті, наприклад, на мотоциклах або баггі.

Підполковник додав, що зазвичай окупанти працюють колонами, кожна з них складається з 5-6 різних машин, однак першим обов’язково їде танк. Для підтримки штурмів ЗС РФ застосовують БПЛА та артилерію, авіація практично не працює.

