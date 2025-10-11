Російські війська здійснили масштабну механізовану атаку на позиції українських сил у районі добропільського виступу на Донеччині. Як повідомив аналітичний ресурс DeepState, 9 жовтня окупанти провели кілька спроб прориву з використанням бронетехніки та висадили десант у селі Володимирівка, пише НБН.

За даними спостерігачів, під час трьох атак загарбники задіяли щонайменше 14 броньованих машин, два танки та шість мотоциклів. Основний удар припав на лінію оборони біля Володимирівки, де росіяни змогли закріпитися та завести від 50 до 75 піхотинців. Бої у цьому секторі тривають, ситуація оцінюється як напружена.

Аналітики зазначають, що застосуванню бронетехніки сприяє погіршення погодних умов, які обмежують можливість Збройних сил України ефективно використовувати ударні безпілотники. За прогнозами, противник намагатиметься розвинути наступ саме на тлі осінньої негоди, коли дронова розвідка ускладнена.

DeepState оновив інтерактивну карту бойових дій, де видно зміни лінії фронту поблизу Добропілля. Українські підрозділи продовжують утримувати ключові позиції, ведучи контратаки для стабілізації ситуації у районі Володимирівки.

Фото – Deep State.

