Після нічних атак безпілотників на енергетичні об’єкти України більшість споживачів уже заживлені, повідомили в «Укренерго», пише НБН. Найскладніша ситуація залишається в Одеській області, де тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У компанії уточнили, що наслідки масштабної ракетно-дронової атаки 10 жовтня вдалося ліквідувати — споживачі в усіх постраждалих регіонах отримують електроенергію у штатному режимі, аварійні відключення наразі не проводяться. Водночас у Чернігівській області, через пошкодження, завдані попередніми ударами, місцеве «Чернігівобленерго» продовжує застосовувати погодинні відключення у дві черги.

Фахівці наголошують, що енергосистема України працює стабільно, проте залишається під навантаженням через наслідки атак. Укренерго закликає населення економно використовувати електроенергію у пікові години — з 16:00 до 22:00, уникаючи одночасного вмикання кількох потужних приладів.

Енергетики продовжують відновлення інфраструктури, пошкодженої обстрілами, зокрема у південних та північних регіонах. Ситуація перебуває під контролем, а графіки відключень коригуються залежно від навантаження на мережі.

