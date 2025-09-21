Повільний інтернет удома часто пов’язаний не з роботою провайдера, а з неправильним розташуванням маршрутизатора. Якщо пристрій стоїть у кутку чи на підлозі, швидкість сигналу може знижуватися вдвічі, пише НБН з посиланням на матеріал ITsider.

Wi-Fi працює подібно до світла, тому його блокують стіни, меблі та навіть вода. Найгірше місце для роутера — підлога, шафа або далекий кут кімнати, де сигнал втрачає потужність і не доходить до всіх пристроїв.

Найефективніше встановлювати маршрутизатор у центрі помешкання на висоті 1,5–1,8 метра. Пристрій можна поставити на полицю, стіл або закріпити на стіні у вітальні чи коридорі. Так сигнал рівномірно розподілятиметься в усіх напрямках і краще покриватиме житло.

Після зміни місця рекомендується вимкнути роутер на 30 секунд і знову ввімкнути. Це дозволить швидко отримати стабільне з’єднання, усунути “мертві зони” та прискорити завантаження сторінок.

