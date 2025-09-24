Компанія Google оголосила про запуск інноваційної функції для користувачів додатку Google Photos на Android, яка дозволяє редагувати знімки за допомогою голосових чи текстових команд. Нова опція під назвою «Допоможи мені відредагувати» працює на базі штучного інтелекту Gemini й вже почала впроваджуватися у США. Це оновлення робить процес редагування доступним навіть для тих, хто не має спеціальних навичок чи досвіду, пише НБН.

Замість складного пошуку інструментів користувач може просто описати бажаний результат. Наприклад, попросити зробити фото яскравішим, прибрати відблиски чи навіть додати нові елементи на зображення. Система реагує на запити у режимі реального часу, пропонуючи декілька варіантів змін, серед яких можна обрати найбільш вдалий.

Функція «Допоможи мені відредагувати» спершу була доступна лише власникам смартфонів Pixel 10, але тепер її відкрили для ширшого кола користувачів Android. Під час використання ШІ може виконувати як базові корекції, так і складніші завдання: від ретуші й видалення об’єктів до реставрації старих фото та створення нових креативних ефектів. Усі обчислення відбуваються на сервері компанії.

Наразі сервіс підтримує лише англійську мову і доступний для користувачів у США, старших за 18 років. Для роботи потрібна остання версія Google Photos, а спеціальних вимог до пристрою не встановлено. Компанія планує поступово розширити доступ і в інших країнах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де ставити роутер, щоб Wi-Fi працював швидше.