NASA розглядає варіанти втручання, включно з ядерним підривом поблизу астероїда 2024 YR4, щоб уникнути його зіткнення з Місяцем, що може створити небезпечний потік уламків для супутників; про це повідомляє arXiv, пише НБН.

Астероїд 2024 YR4 має орієнтовний діаметр близько 60 метрів, уточнили автори дослідження — первісні оцінки ймовірності падіння на Землю знизилися до 0,28%, водночас шанс удару по Місяцю оцінюють у приблизно 4,1%. Вчені попереджають, що зіткнення з Місяцем може викинути тисячі тонн реголіту і збільшити потік мікрометеоритів на навколоземній орбіті, створивши загрозу для супутників і космічної інфраструктури.

Для точного визначення тактики фахівці пропонують першочергову розвідку: використання наявних зондів (наприклад, Janus та OSIRIS-APEX) або запуск швидких розвідувальних місій для визначення складу, структури та траєкторії об’єкта щонайменше за три роки до можливого зіткнення. Якщо збору даних виявиться недостатньо для підготовки місії кінетичного удару, у робочих сценаріях фігурує варіант застосування ядерного заряду потужністю до 1 мегатонни на відстані від тіла з метою руйнування або розсіяння уламків.

«Моделювання показує: при певних сценаріях зіткнення з Місяцем потік дрібних уламків може зрости в тисячу разів», — зазначають автори препринту на arXiv, відзначаючи, що це створює реальний ризик для супутникової групи на низькій орбіті Землі. На підготовку й виконання втручання впливатимуть невизначеності щодо внутрішньої структури астероїда (щільний скелястий S-тип або пористий тіло), терміни і доступність місій, а також міжнародно-правові та політичні обмеження щодо застосування ядерних засобів у космосі.

Розробка планів захисту від 2024 YR4 поєднує технічні, часові та юридичні виклики: від оперативного збору даних і оцінки ризиків до координації міжнародних рішень про можливе втручання, тоді як альтернативні методи (кінетичний удар) потребують більше часу та точності, ніж дозволяє поточна ситуація.

