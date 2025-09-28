Як повідомляє Notebookcheck посилаючись на відомого інсайдера KeplerL2, портативна версія PlayStation 6 (кодова назва Canis) може з’явитися у продажу за ціною близько $500. Це зробить новинку конкурентом Nintendo Switch 2, яка стартує з $450 без комплектної гри. Аналітики прогнозують, що до виходу консолі Sony вартість Switch може зрости, що посилить позиції PS6 Handheld, пише НБН.

Інсайдер пояснює, що Asus продає ROG Ally та Ally X з націнкою через малотиражне виробництво, тоді як Sony має можливість масштабувати випуск і знизити витрати завдяки новому системному чипу. Це дозволяє компанії утримати ціну без суттєвих втрат якості чи продуктивності.

Технічні характеристики

Очікується, що портативна PS6 отримає:

APU з 4 ядрами AMD Zen 6C для ігор та 2 енергоефективними Zen 6 для роботи ОС;

GPU на архітектурі RDNA 5 з удосконаленим рейтрейсингом і підвищеною продуктивністю FPS;

підтримку збільшення частоти GPU при докуванні — з 1,2 ГГц до 1,6 ГГц.

Вибір дисплея і вплив на ціну

Ключовим фактором формування ціни стане екран. За інформацією KeplerL2, Sony може відмовитися від OLED-панелі, аби втримати вартість на рівні $500. При цьому пристрій буде сумісним з іграми для PS4, PS5 та PS6 у портативному режимі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ШІ від OpenAI вперше уникнув контролю людини, переписавши власний код.