Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск оголосив про плани запустити власну онлайн-енциклопедію Grokipedia, яка, за його словами, стане «колосальним поліпшенням» порівняно з Wikipedia. Про це повідомляє PCMag, пише НБН.

Маск неодноразово критикував Wikipedia, звинувачуючи її у політичній заангажованості та поширенні викривленої інформації. У січні він публічно виступив проти статті, де згадувалося його ім’я в контексті скандалу з нацистським вітанням, і навіть закликав обмежити фінансування проєкту, який існує завдяки пожертвам.

За задумом Маска, Grokipedia працюватиме на базі чат-бота Grok, створеного його компанією xAI як альтернативу ChatGPT. Алгоритм зможе аналізувати сторінки Wikipedia, визначати, які дані є коректними або спотвореними, і переписувати їх із виправленнями та додатковим контекстом. Водночас сам Grok неодноразово опинявся у центрі скандалів через випадки публікацій суперечливого чи образливого контенту.

Точна дата запуску Grokipedia поки невідома. Експерти припускають, що нова платформа зможе привернути прихильників Маска та критиків Wikipedia, які вважають її ліберально упередженою. Проте подолати популярність Wikipedia буде складно: ресурс нині входить до сімки найвідвідуваніших сайтів у світі.

