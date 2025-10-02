У Києві, а також у п’яти областях України — Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій — тимчасово недоступні окремі послуги в державному застосунку «Дія». Причиною стали зміни у структурі відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), які спричинили технічну перерву у наданні цифрових сервісів. Про це повідомляє офіційний портал «Дія», пише НБН.

Найбільше обмеження торкнулося комплексної послуги «єМалятко», яка дозволяє новоспеченим батькам за однією заявою отримати до дев’яти державних послуг, включно з реєстрацією народження дитини. Зазначена опція наразі недоступна не лише в застосунку, а й у ЦНАПах і пологових будинках відповідних регіонів. Також призупинено можливість замовлення повторних свідоцтв про народження, шлюб, зміну імені чи смерть.

Громадянам, які встигли подати заяву та оплатити послугу до початку технічної паузи, рекомендовано негайно перевірити статус своїх звернень і переконатися, що заяви підписані та передані на опрацювання. Зробити це потрібно до завершення дня 2 жовтня, аби встигнути пройти обробку до моменту повного зупинення сервісів.

У випадку, якщо користувач не завершив оформлення, він зможе подати нову заяву після відновлення роботи систем. Крім того, можливим залишається звернення безпосередньо до будь-якого відділу ДРАЦС із квитанцією про оплату. Про відновлення сервісів обіцяють повідомити окремо через офіційні канали.

