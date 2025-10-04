Компанія Samsung представить свою першу гарнітуру змішаної реальності Project Moohan вже у жовтні. Як повідомляє 9to5Google, презентація відбудеться 15 жовтня, а продажі стартують 22 жовтня, пише НБН.

Ціна пристрою становитиме від 1800 до 2800 доларів, що помітно нижче за вартість Apple Vision Pro, яка починається від 3499 доларів. При цьому Samsung планує випустити обмежену партію у 100 тисяч екземплярів для первинної оцінки попиту, а перші поставки будуть зосереджені у Південній Кореї та деяких країнах Азії.

Project Moohan отримає чип Snapdragon XR2+ Gen 2 та працюватиме на новій системі Android XR від Google. Управління передбачене за допомогою жестів і голосових команд. Серед функцій очікується миттєвий переклад живої мови та використання штучного інтелекту для надання контекстуальних підказок.

Відомий техноблогер MKBHD вже протестував новинку й відзначив переваги Moohan у порівнянні з Apple Vision Pro. Зокрема, він виділив зручнішу ергономіку, високу чіткість зображення та інтеграцію Google Gemini в Android XR, чого не пропонує Vision Pro.

