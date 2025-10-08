Компанія Google запустила програму підтримки українських студентів, у межах якої вони зможуть отримати безкоштовний річний доступ до найновішої версії штучного інтелекту Gemini 2.5 Pro. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України, пише НБН.

Ініціатива має на меті розвиток інноваційної освіти та підтримку молоді, яка використовує технології штучного інтелекту для навчання, досліджень і створення власних проєктів. Пакет AI Pro включає безлімітний доступ до Gemini 2.5 Pro, а також інші ключові інструменти компанії — Deep Research для поглибленого пошуку даних, NotebookLM для роботи з мультимедійними матеріалами, Veo 3 для створення коротких відео та Jules — AI-помічника, який допомагає IT-студентам виправляти код.

Крім того, учасники отримають 2 ТБ хмарного сховища на Google Диску, а також повний набір сервісів Gmail і Google Фото. Подати заявку на участь у програмі можуть студенти віком від 18 років — для цього необхідно заповнити онлайн-форму до 9 грудня. Після перевірки реєстрації учасники отримають на електронну пошту інструкції з активації пакета AI Pro.

Щоб допомогти студентам ефективно використовувати інструменти штучного інтелекту, Google проведе безкоштовний онлайн-вебінар «Gemini Академія». Захід відбудеться 21 жовтня о 17:00 за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України. Під час сесії експерти компанії розкажуть, як застосовувати Gemini для підготовки до іспитів, аналізу текстів, конспектування лекцій і створення навчальних матеріалів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Samsung готує до виходу XR-гарнітуру Project Moohan.