Компанія Netflix готує до запуску нову функцію, яка дозволить користувачам грати в інтерактивні ігри прямо на розумних телевізорах, використовуючи смартфон як контролер. Це стане наступним етапом розвитку ігрового напрямку платформи, повідомляє Bloomberg, пише НБН.

Ігри стануть частиною основного застосунку Netflix для TV і з’являться у спеціальній вкладці поруч із фільмами та серіалами. Для керування гравці зможуть підключити свій телефон через QR-код — на екрані гаджета з’явиться сенсорна панель, тоді як ігровий процес транслюватиметься на телевізорі.

Компанія планує зробити ставку саме на “party-ігри” — прості, кооперативні та сімейні проєкти, які не потребують додаткового обладнання. Серед перших назв, які готуються до релізу:

Boggle Party — словесна гра для компанії;

Pictionary: Game Night — цифрова версія класичної гри в малювання;

Tetris Time Warp — оновлена версія легендарного “Тетрису”;

Lego Party — розважальна гра у всесвіті LEGO.

Поки що точну дату запуску компанія не оголосила. Тестування функції триває у кількох регіонах, а повноцінний реліз очікується наприкінці 2025 року.

