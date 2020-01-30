Ученые раскрыли тайну источника жизни на Марсе: специфика льда Красной планеты подтолкнула экспертов к большим выводам

Планетологи из Калифорнийского технологического университета пролили свет на загадку возникновения многослойных льдин на южном полюсе Марса.

Об этом сообщает издание «Хвиля», передает издание «НБН».

Факт существования льда свидетельствует о том, что когда-то он мог быть водой и служить источником жизни на планете. С целью изучения этой архиважной темы ученые соорудили модель, которая продемонстрировала, что ключевую роль занимают сразу совокупность факторов, в том числе колебания оси Марса.

Специфический марсианский лед состоит из переменных слоёв оледенелой воды и углекислого газа. Лед уходит вглубь планеты вплоть до одного километра. Парадоксальным является тот факт, что в теории такая структура просто не может существовать, ведь «сухой лед» очень термически нестабилен и явно обладает меньшей стабильностью, чем вода. Благодаря новой модели, ученые пришли к выводу, что данная ситуация сложилась вследствие сочетания трех факторов: перемена угла наклонности оси Марса, уровня отражения льдами лучей солнца и усиление атмосферного давления во время таяния «сухого льда».

Новая теоретическая модель совпала с данными полученными со спутников, что позволит более детально изучить характер истории источника возможной жизни на Марсе.

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