Раскрыта загадка древнеегипетской мумии Такабути: подробности

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Ник Петров0
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Археологи провели экспертизу мумии жительницы Древнего Египта по имени Такабути и выяснили вероятную причину ее смерти.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Саркофаг древнеегипетской мумии Такабути.
Ученые определили причину смерти древнеегипетской мумии. Фото: news.online.ua.

Данная мумия была найдена учеными в 1835 году и была идентифицирована, как замужняя женщина 20-30 лет. Период, в котором она жила – VII век до нашей эры, относится к 25 династии фараонов Египта.

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Наиболее вероятной причиной смерти женщины ученые считают травму грудной клетки.

Эксперты отметили одну особенность, у Такабути были длинные каштановые волосы, тогда как древнеегипетская мода тех времен предусматривала бритье головы.

Кроме того, ученые нашли аномалию в теле мумии. Количество зубов в ее челюсти составляла 33. Такой феномен по официальной статистике имеется только у 0,02% населения нашей планеты.

Также из тела мумии почему-то не изъято сердце, что является странным.

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