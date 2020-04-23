Украину ждет засуха и температура более 40 градусов: климатологи бьют тревогу

Украина столкнулась с негативной климатической тенденцией. Плодородную украинскую землю ждет жара и засуха. Климатолог Светлана Краковская заявила, что к середине столетия для украинцев может стать привычной температура выше 40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Укринформ».

Она призывает украинцев измерить свое экологическое поведение. В противном случае нормальная температура к середине столетия повысится на три градуса. Это означает, что средняя летняя температура перевалит за плюс 40 градусов по Цельсию.

«Раньше такие процессы происходили очень медленно и занимали тысячи лет. Сегодня мы видим, что серьезное изменение климата может произойти за несколько десятилетий. Раньше таких скоростей еще не было», — сказала климатолог.

Кроме того, географ-метеоролог Вера Балабух отметила, что уменьшение осадков постепенно приведет к опустыниванию юга Украины. Такая ситуация нанесет болезненный удар по сельскому хозяйству.

Напомним, как сообщалось ранее, две пенсии для украинцев: Шмыгаль рассказал подробности проекта.