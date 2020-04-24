Без этого иммунитет может не выдержать: ученые назвали важнейший витамин во время карантина

Длительное пребывание в замкнутом пространстве негативно сказывается на иммунитете. Ученые предупреждают о том, что крайне важно нормализовать прием витамина D ради сохранения своего здоровья в период карантинных мер.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на The Sun.

Количество витамина D в организме напрямую связано с пребыванием на солнце. Эксперты рекомендуют, в случае если нет возможности часто находиться под прямым воздействием солнечных лучей, начать принимать 10 микрограмм витамина D ежедневно. Это поспособствуют нормальному функционированию иммунитета. Однако еще одним, возможно даже более удачным вариантом, является нормализации баланса витаминов при помощи продуктов питания. По возможности следует больше употреблять яичные желтки, рыбу, а особенно рыбий жир и конечно красное мясо. Если вы вегетарианец, то следует употреблять больше грибов и бобовых.

Отметим, что витамин D напрямую связан с усвоением фосфатов и кальция. Кроме того актуально вспомнить заявление Дональда Трампа о том, что солнечные лучи убивают коронавирус. Если вы живете в частном доме, то не ленитесь и приобщайтесь к работе на огороде и в саду или хотя бы ненадолго выходите во двор.

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