В Египте обнаружили загадочный некрополь: уникальное место создавалось веками

Крайне необычное египетское захоронение представляет собой глубокую шахту, которая доходит до 11 метров вглубь. Некрополь содержит в себе множество артефактов и захоронений из разных эпох.

Об этом сообщает «Лента», передает «НБН».

Археологи, работающие в Саккаре, неподалеку от Нила, нашли древнее захоронение, которое содержало в себе останки людей и священных животных. Среди останков зверей есть и крайне необычные виды.

Захоронение в виде шахты является очень необычным для Египта и идет против традиционных представлений. НА самом дне находилось пять саркофагов и четыре простых гроба из дерева.

Исследователи доказали, что останки людей относятся к совершенно разным эпохам. Один саркофаг отличался особой яркостью убранства. Он был расписан иероглифами и окружен сотнями ритуальных статуэток, которые называются ушебти.

Кроме того, в захоронении находились большие окаменелые обелиски, на которых изображались сцены из жизни богов, и кувшин для внутренних органов упокоенных.

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