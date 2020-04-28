Восстановление природы: над Арктикой затянулась крупнейшая озоновая дыра

Технологии
Ольга Гергелюк0

Над Арктикой затянулась крупнейшая озоновая дыра. О ней ученые из Института атмосферного мониторинга Коперника узнали только месяц назад.

над Арктикой "затянулась" озоновая дыра
Над Арктикой «затянулась» озоновая дыра. Фото — vesti-ua.net

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress. 

Учение из Института атмосферного мониторинга Коперника сообщили, что над Арктикой исчезла одна из крупных озоновых дыр. По словам ученых, это была одна из крупнейших озоновых дыр в истории наблюдений.

Учение пытаются выяснить, что стало причиной исчезновения озоновой дыры. При этом ученые не спешат делать выводы, что связанные с коронавирусом ограничения, могли повлиять на то, что озоновая дыра затянулась.

Ученым еще предстоит выяснить, что стало причиной исчезновения самой крупной озоновой дыры в истории наблюдений.

Ранее мы сообщали, что Украину ждет засуха и температура более 40 градусов. 


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