Что чувствует человек во время смерти: западные эксперты сделали большое открытие

Специалисты в области психологии из канадского Университета Британской Колумбии смогли проанализировать, что происходит с мозгом человека, когда он умирает. Ученые сделали допущение, что даже после смерти у людей сохраняются определенные когнитивные функции, даже слух.

Об этой информации сообщил «Вголос», передает «НБН».

Отмечается, что умирающие люди, хотя и могут не реагировать на чувствительность, однако они в действительности могут услышать даже часы, прежде чем умереть. Именно этот результат показали исследования в хосписе. Там провели исследования на 8 пациентах, которые выполняли задания на слух, когда они еще отвечали. Пять из них сумели повторить задание после потери сознания.

По словам ученых, эти данные подтверждают, что во время смерти, и возможно даже после, человек все еще может чувствовать определенные ощущения, воспринимая еще и информацию из окружающего мира.

Тем не менее эксперты сходятся во мнениях, что у них еще недостаточно эмпирических данных, чтобы с уверенностью подтверждать вышеописанное. Все это, по их словам, пока предварительная информация, которую еще нужно будет проверить.

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