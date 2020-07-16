Борода может стать врагом здоровья: ученые назвали важную особенность

Швейцарские ученые узнали важную информацию для любителей бород. Выяснилось, что мужская борода содержит в себе огромное количество бактерий, которое превышает бактериальный уровень шерсти собак.

Об этом сообщает «Русский еврей», передает «НБН».

В бороде могут развиваться различные инфекции некоторые из которых представляют реальную угрозу для здоровья человека.

Швейцарские ученые провели бактериальный анализ лиц 18 мужчин, которые носят бороды и аналогичный анализ шерсти 30 домашних собак. Бактериальная нагрузка на пробах мужчин оказалась значительно выше.

Большое количество микробов было выявлено у всех испытуемых мужчин. На их лицах было обнаружено семь опасных для здоровья бактерий. Что касается собак, то лишь у 23 из 30 был выявлен повышенный бактериальный уровень на шерсти. Увы, но ученые пришли к выводу, что в научном смысле шерсть домашних собак более чистая чем бороды мужчин.

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