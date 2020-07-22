Ученые создали карту Вселенной: эксперты показали, как выглядит наш огромный мир (видео)

На днях астрофизикам удалось создать и опубликовать самую большую 3D-карту мира. Это случилось благодаря результату анализа около 4 миллиардов галактик и самых ярких энергетических квазаров.

Об этой информации сообщила газета Кабмина Украины «Урядовий кур’єр», передает «НБН».

Отмечается, что проект начали создавать еще 20 лет назад. Ученым за все это время удалось провести самые точные измерения истории расширения Вселенной по самому широкому диапазону космического времени.

В основе вышеупомянутой карты заложены последние наблюдения за расширением спектроскопического наблюдения Бариона. Данные собирали целых 6 лет.

«Пять лет бесперебойных наблюдений и мы заполнили пустые места в наших познаниях. Теперь мы используем данную информацию, чтобы заполнить пробелы в современной космологии, и выйти на новый уровень развития этой науки», — сообщил Кайл Доусон, представивший карту 20 июля.

Таким образом на карте можно увидеть небесные объекты, указывающие на распределение вещества в далекой Вселенной. Также можно увидеть галактики, активно создающие звезды и даже квазары. Более того, на карте можно увидеть нити материи и пустоты, которые определяют структуру Вселенной.

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