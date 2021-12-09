Об этой информации сообщил «Укринформ», передает «НБН».

Отмечается, что в начале было проведено исследование на лабораторных мышах возрастом 5 месяцев. Им имплантировали под кожу клетки, которые уже состарились. Затем же им вводили инъекции с особым веществом под названием РСС1. Что примечательно, количество стареющих клеток внезапно начало уменьшаться, как только был введен раствор.

Выяснилось, что вещество РСС1 находится в виноградных семенах и косточках. Именно оно уничтожает старые клетки. Кроме того, лабораторные мыши, которым ввели инъекции, реже болели и жили дольше своих сородичей.

Ученые говорят, что в будущем на основе РСС1 будет создан препарат для исследования его влияния на людей. Однако, по их мнению, традиция употреблять виноградные косточки существует уже достаточно давно, да и сами медики рекомендуют их есть, но только в размолотом виде, чтобы не засорять аппендикс.

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