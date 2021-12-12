Руководитель Госсанэпидемслужбы в 2014-2016 годах Святослав Протас утверждает, что украинская вакцина от COVID-19 не появится. По его словам, в Украине еще с 90-х годов прошлого века пытаются возобновить выпуск отечественных иммунобиологических препаратов.

Протас утверждает, что в Украине трудно наладить классическое производство вакцин, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По его словам, на сегодня нет возможности создать украинскую вакцину от коронавирусной инфекции из-за нехватки научных медицинских кадров и слабой материально-технической базы.

Он добавил, что в Украине отсутствуют даже лаборатории, которые позволили бы ученым работать с COVID-19.

Напомним, что в Украине достаточно хорошие темпы вакцинации от коронавируса. Меньше всех стремятся привиться от опасного вируса жители Болгарии, где вакцинированы лишь 26,4% граждан.

Ранее врач Бережнов посоветовал украинцам в новогодние праздники обезопасить себя и избегать массового скопления людей, поскольку к Новому году заболеваемость COVID-19 не снизится.